SEÇİL GÜR'DEN, SERDAR ORTAÇ TARTIŞMALARINA YANIT: ARTIK HİÇ KONUŞMAK İSTEMİYORUM - Son Dakika

ŞARKICI Seçil Gür, eski sevgilisi Serdar Ortaç'ın "Annem 'Esmerden şaşma' derdi" sözlerini üzerine alınmadığını, bu konularda artık hiç konuşmak istemediğini, gündeminin bu olmadığını söyledi. Gür, yeni çıkacak albümüyle ilgili de, "Dinleyicilerim benden çoğunlukla slov şarkı dinlemeyi çok seviyor. Ben de onlara doya doya dinleyebilecekleri 7 tane slov şarkı yapıyorum" dedi.

Şarkıcı Seçil Gür, Riff Antalya'da sahne aldı. Her cumartesi burada sahneye çıkan Seçil Gür, yeni albümü, son günlerdeki tartışma konuları ve pandemi sürecindeki kapanma dönemi ve sonrasına ilişkin soruları yanıtladı. 12 Temmuz'da şirket yetkilileriyle yaptığı görüşmede, "3 ay içinde yeni bir şarkı yapacağım" diye söz verdiğini belirten Gür, 'Bu ayın 20'sinde söz-müziği bana ait 7 şarkımı teslim edeceğim. Çok heyecanlıyım, çok yoruldum, çok stresli bir dönem. Ama her hafta Antalya'ya geliyoruz, her cumartesi Riff'teyiz. Kar ortağı değiliz ama kalp ortağıyız Riff Antalya ile ve çok güzel sahnelerimiz geçiyor" dedi.

PANDEMİ SÜRECİ

Pandemi sürecinde uzun süre kapalı kalan müzik ve eğlence sektörünün, kısıtlamaların kaldırılması sonrasındaki durumunu da değerlendiren Gür, '2020'nin 13 Mart'ından itibaren, şahsım adına konuşuyorum, 1,5 yıl sahne yapmadık ve çok zor bir süreçti. Bütün müzisyenler, alt kadromuzda çalışan bütün arkadaşlarımız için barmen, garson kim varsa eğlence sektörü pandemide en fazla darbeyi almış sektörlerden biridir" diye konuştu.

'ARTIK HİÇ KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Serdar Ortaç'ın 'Annem, 'esmerden şaşma' derdi" sözleri üzerine Seçil Gür, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu sözleri üzerine alınmadığı ve Ortaç'ın sahne şovu yaptığını, duygusal anlamda yeniden ilişki yaşamalarının mümkün olmadığını dile getirmişti. Bu açıklamalarıyla ilgili de konuşan Gür, bu konularda artık hiç konuşmak istemediğini ve gündeminin bu olmadığını dile getirdi. Gür, şunları söyledi:

'Magazinde okunduğu neyse, sorulan bir soruya olması gereken cevabı verdim. Konuyla ilgili de çok fazla konuşmak değil, artık hiç konuşmak istemiyorum. Ne kendim ne de karşı tarafı zor duruma sokacağım hiçbir konuşma ve diyaloga girmek istemiyorum. Rahatsızlık demeyelim ama artık gündemimiz bu değil. Acaba bu gündemi yıkmak için 'şu an bir ilişkim var' demem mi gerekiyor ' Yani ne yapmam gerekiyor ? Biz bundan nasıl çıkacağız ?"

7 ŞARKILIK YENİ ALBÜM

Seçil Gür, yeni çıkacak albümüyle ilgili de şu bilgileri verdi:

'Aslında beni dinleyen kişilere hayran olarak hitap etmek istemiyorum. Onlar benim dinleyicilerim, beni seven insanları şöyle şaşırtabilirim. Dinleyicilerim benden çoğunlukla slov şarkı dinlemeyi çok seviyor. Ben de onlara doya doya dinleyebilecekleri 7 tane slov şarkı yapıyorum. Şu an ifşa etsem mi bilmiyorum ama çok değerli bir aranjör arkadaşım herkesin de bilmediği, sevgili Rakben, ilk defa ismini söylüyorum, onunla bir çalışmamız var. 6 şarkımı Rakben yaptı, bir şarkımı çok eski arkadaşım, hatta çok yakın zamanda beraber düet yaptığımız Tanzer Gümüş yaptı. 'Ağzı bozuk' şarkının ismi, sahnede ufak ufak söylüyorum."