Üye Girişi
SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı - Son Dakika

SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

06.10.2021 15:09
SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Serebral Palsi hastalığına sahip çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "adım atma" etkinliği düzenledi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Serebral Palsi hastalığına sahip çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "adım atma" etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Steptember" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 87 takımdan oluşan 348 SEDAŞ çalışanı, bir ay boyunca 126 milyon adım attı.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki sayaç okuma ekipleri başta olmak üzere, şirketin çeşitli birimlerinden SEDAŞ çalışanları etkinlik kapsamında gönüllü olarak yürüdü.

Dünya genelinde 2011'den bu yana her yıl eylül ayında eş zamanlı düzenlenen Steptember etkinliğinde gönüllüler yürüyüş yapıyor.

Atılan her adımla Serebral Palsili çocukların yaşam boyu ihtiyaç duyduğu tedavi, rehabilitasyon ve özel eğitime ulaşmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı
SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı
SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti 15:19 Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı 15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşen Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 14:55 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşen Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan 14:50 Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor 14:39 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 12:58 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi

Son Dakika Haberleri
15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı
15:03 Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor
14:49 Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar
14:49 Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor
14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum
14:41 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap
14:38 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor
14:31 Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak
14:17 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı         
15:26
5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı         
15:15
Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor         
15:03
Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar         
14:50
Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor         
14:49
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu         
13:09
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var         
12:32
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 15:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement