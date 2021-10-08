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SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek - Son Dakika

SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

08.10.2021 13:40
SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'de yıl sonuna kadar 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'de yıl sonuna kadar 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek.

Şirketin açıklamasına göre, 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan ve 3,7 milyon insanın yaşadığı bir bölgeye hizmet veren SEDAŞ, yatırım çalışmalarını Kocaeli odaklı yürütüyor.

Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda İzmit Merkez, Gebze, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Çayırova, Darıca, Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinde, bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

SEDAŞ'ın, 1 milyondan fazla kişiye hizmet sunduğu bölgedeki yatırım çalışmalarının değeri ise 216 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, katma değerli projelerle SEDAŞ'ın hizmet bölgesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, en güncel ihtiyaçlarını ve müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planına devam etiklerini aktaran Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda oluşturan Gebze başta olmak üzere, 11 ilçemizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sahadaki ekiplerimiz 508 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 4 bin 500 direk montajını gerçekleştiriyor. İlk etapta an itibarıyla şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bölgelerde köyler de dahil olmak üzere enerji hatları ile trafolarda yenileme ve bakım faaliyetlerimiz de yapılıyor. Bunlara destekleyici nitelikteki ek tesis projelerimizi de yıl sonuna kadar devreye alarak ilave 45 beton köşk tipi ve yaklaşık 90 direk tipi trafo tesisini Kocaelililerin hizmetine sunacağız."

Odyakmaz, bölgedeki yatırımlarının süreceğini vurgulayarak, devam eden projelerin müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Sakarya, Kocaeli, Yatırım, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek - Son Dakika


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