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Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor - Son Dakika

Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor

21.10.2021 12:44
Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 25 yıl önce nişanlısından ayrıldıktan sonra başlayan sedef hastalığından dolayı derisini kaplayan pullanma nedeniyle insanların kendisinden kaçmasına üzülen Mustafa Sümbül (45), iyileşip, evlenmek istiyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 25 yıl önce nişanlısından ayrıldıktan sonra başlayan sedef hastalığından dolayı derisini kaplayan pullanma nedeniyle insanların kendisinden kaçmasına üzülen Mustafa Sümbül (45), iyileşip, evlenmek istiyor. Sümbül, "Beni gören kızını vermeyi bırakın, yanıma bile oturmuyor" dedi.

Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Karatepe Mahallesinde yaşayan Musa Sümbül, 18 yaşında sevip, 2 yıl nişanlı kaldığı kızın ailesi tarafından başka biriyle evlendirilmesine çok üzüldü. O günlerde hastalığı başlayan Sümbül'ün vücudunu sedef plakası kapladı. Tedavi için uzun yıllar uğraşan Sümbül, kısa süreli olumlu sonuçlar elde etti. Tedavi olduğu dönemlerde derisindeki pullanma azalan Sümbül'ün, her seferinde sedef plakası yeniden vücudunu kapladı.

'HOR GÖRÜLÜYORUM'Yıllardır sedef hastalığına çare bulmak için çaba gösteren Sümbül, dışarı çıktığında insanların hor görmesi, tedirgin gözlerle bakması ve kaçarcasına uzaklaşmak istemesinden dolayı büyük üzüntü duydu. Uzun kollu elbiseler giyerek kollarındaki pullanmayı gizlemeye çalışan Sümbül, Eskişehir'den bir doktorun tedavi masrafını karşılama sözüyle umutlandı. 660 lira engelli maaşıyla geçimini sürdüren Sümbül, Eskişehir'e gidebilmek ve kalacak yer ile yeme içme masraflarının karşılanması için Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım istedi. Başvurusunun kabul edilmediğini belirten Sümbül, Eskişehir'deki tedavisini erteledi.'ÜZÜLÜYORUM, İÇİME ATIYORUM'Sedef hastalığıyla 25 yıldır mücadele eden Sümbül, yaşadıklarını şöyle anlattı: "20 yaşından bugüne sedef hastasıyım. 18 yaşında bir kız sevdim, nişanlandım. Ailesi nişanlımı başkasıyla evlendirdi. Ayrılmak zorunda kaldık. O günden sonra sedef hastalığına yakalandım. Ankara, İstanbul, Antalya gibi çok ildeki hastanede ailemin de imkanlarıyla tedavi gördüm. Bazı zamanlar iyileşme görüldü ama yeniden oldu. Evlenmek istiyorum, evlenemiyorum. Bazen insanların arasına oturuyorum, hor görüyorlar. Üzülüyorum içime atıyorum."'BENİ GÖREN YANIMA BİLE OTURMUYOR'

Sümbül, 660 lira engelli maaşıyla geçindiğini, 420 lira ev kirası ödediği için imkanının yetersiz olduğunu anlattı. Eskişehir'de görüştüğü doktorun, tedavisinde kullanılacak 60-70 bin liralık ilaç masrafını karşılayacağını söylediğini anlatan Sümbül, konaklama, yeme ve içme için paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sedef hastalığından kurtulmayı çok istediğini belirten Sümbül, "Evlenip, çocuğum olmasını istiyorum. Sağlıklı insanlar gibi herkesin yanına çıkıp, oturmak istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Yalnız yapamıyorum ama beni gören kızını vermeyi bırakın, yanıma bile oturmuyor" dedi.


Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor
Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor
Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor
Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor
Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor
Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor

Eskişehir, Gazipaşa, Engelli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sedef hastası Mustafa, iyileşip evlenmek istiyor - Son Dakika


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