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"Şef adayları gastronominin kültür elçileri olacak" - Son Dakika

"Şef adayları gastronominin kültür elçileri olacak"

15.10.2021 16:04

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mutfaklarında hareketlilik başladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mutfaklarında hareketlilik başladı. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Osman Nuri Uçan ve diğer akademisyenler 'Let's Cook Together' etkinliğinde Gastronomi öğrencileriyle buluştu. Prof. Dr. Erhan, "Burada yetişecek Şef adaylarımızın her birine birer mutfak kültürü elçisi gözüyle bakıyoruz" dedi.

Türkiye'de mutfak profesyonellerinin yetiştirilmesi konusunda eğitim veren üniversitelerden biri olan Altınbaş Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüyle geleceğin şeflerinin yetişmesinde önemli bir rol oynuyor. Gerek eğitim kadrosu gerekse sunduğu imkanlarla mutfak kültürü alanında kariyer hedefleyen gençlerin tercihi olan bölüm, Dünya ve Türk mutfağının en güncel bilgileriyle müfredatını geliştiriyor. Geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan 'Let's Cook Together' etkinliği, farklı kültürlerdeki öğrencilerin gastronomi aracılığıyla iletişimlerini güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak geçekleştiriyor. Bu seneki etkinlik, pandemi önlemleri kapsamında Altınbaş Üniversitesi Gastronomi mutfağında gerçekleştirildi. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Osman Nuri Uçan ve diğer akademisyenler öğrencilerle birlikte palamut pişirdiler.

"ÜNİVERSİTEMİZDE GASTRONOMİ BÖLÜMÜMÜZÜN AYRI YERİ VE ÖNEMİ VAR"

Profesyonel şef adayı öğrencileri ile mutfakta olmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Gastronominin kültürler arası köprü kurmanın en lezzetli yollarından biri olduğunu vurguladı. "Ülke olarak geçmişimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi Gastronomi aracılığıyla da dünyaya açabiliriz. Burada yetişecek Şef adaylarımızın her birine birer mutfak kültürü elçisi gözüyle bakıyoruz. O nedenle Üniversitemizde Gastronomi Bölümümüzün ayrı yeri ve önemi vardır. Onları Gastronominin her alanında yetiştirip dünya Gastronomi sektörüne hazırlıyoruz. Kendi öz mutfaklarının kıymetini bilsinler ve bu değerleri kendi yaratıcılıkları ile birleştirip dünyaya açılsınlar istiyoruz" şeklinde konuştu.


Şef adayları gastronominin kültür elçileri olacak
Şef adayları gastronominin kültür elçileri olacak

Çağrı Erhan, Gastronomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Şef adayları gastronominin kültür elçileri olacak' - Son Dakika


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