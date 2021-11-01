Seferberlik kapsamındaki denetimler sona erdi - Son Dakika

Bolu'da 4 gün boyunca süren gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde 2 işyerine toplam 18 bin 237 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak 7 bin 300 gıda kontrol görevlisi ile 4 gün boyunca gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bolu'da da 312 işletmede denetim yapan ekipler tarafından, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 3 üründen numune alındı, 36 işletmeye uygunsuzluklarının giderilmesi için süre verildi ve 5996 sayılı kanuna aykırı hareket eden 2 işletmeye de toplam 18 bin 237 lira idari yaptırım uygulandı. - BOLU