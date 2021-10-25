Seferihisar Belediyesinden "ikametgah" kampanyası - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar Belediyesi, İller Bankası payını arttırmak amacıyla "Seferihisar'ı seven Seferihisarlı olsun" kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaptığı açıklamada, 2020 yılı istatistiklerine göre ilçenin nüfusunun 48 bin 320 olarak gözüktüğünü belirtti.

Belediyenin devletten aldığı desteğin de bu verilere göre hazırlandığını belirten Yetişkin, şöyle konuştu:

"Nüfusumuzun 50 bini geçmesi halinde İller Bankasından ayrılacak pay büyük oranda artacak. Meclis kararıyla, turizm, sağlık, eğitim, sanayi ve ticaret yatırımları ile su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabileceğiz ya da yaptırabileceğiz. Seferihisar'ı seven ve özellikle yazlık kesimde yaşayan hemşehrilerime seslenmek istiyorum, ikametgahınızı Seferihisar'a alarak hizmet kalitemizin artmasını sağlayabilirsiniz."