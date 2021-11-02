Seferihisar'da Büyükşehir Belediyesine "kalitesiz asfalt" tepkisi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Gödence, Gölcük ve Çamtepe mahallesi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaptırılan asfalt yolların kısa sürede bozulduğunu öne sürdü.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Oktay Sezer, yaptığı açıklamada, mahallelerinin yol sorununun çözülmesini istediklerini belirtti.

Bu konuda dilekçe de hazırladıklarını aktaran Sezen, "İlgisizlik hissediyoruz. Biz muhtarlar, oyla geldiğimiz için de vatandaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ile değil bizimle muhatap oluyor. Doğal olarak sanki biz muhtarlar iş yapamaz konumuna düşüyoruz. Bir an önce bu yolun yapılmasını istiyoruz." dedi.

Çamtepe Muhtarı Halil Dikmen, İl Özel İdare döneminde yapılan yolun daha iyi olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Yeni yapılan asfalt ilk yağmurda bozuldu. Bu zamanda böyle bir asfalt yapılamamalı. Asfalt ağladı derler ya, ilk yağmurda bizim asfalt gerçekten ağladı. Belediyenin parasına yazık. Muhtar olarak biz utanıyoruz. Belediyenin kontrolörü var bunlar görmüyor mu? Yola yapılan yamalara bakın, böyle yama olur mu?"

Gölcük Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan Mehmet Sönmez ise, "Şu an yapılan bu asfalt bir felaket. Kışın ne hale gelecek siz düşünün." ifadelerini kullandı.

Çamtepe Mahallesi sakinlerinden Ferhat Yağcı ise asfalt çalışması başlatıldığında sevindiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Burada bağ, bahçemize giderken, zeytine giderken, çarşıya giderken rahat edeceğiz diye çok sevinmiştik. Şimdi 'Keşke yapmasalardı eskisi devam etseydi' diyoruz. Eski yolumuz daha temizdi, daha güzeldi. 21 yüzyılda bu yapılan işçilik yazık. Muhtarlar itiraz edince tekrar geldiler üste bir yama yaptılar. Buna yama denirse tabii."