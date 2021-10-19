Seferihisar'da muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

Seferihisar'da muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, mahalle muhtarları, daire amirleri ve müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orhanlı Mahallesi Muhtarı Birgül Bozkurt ile Camikebir Mahallesi Muhtarı Refik Karaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çolak İbrahim Bey Mahallesi Muhtarı Özkan Özdemir, yaptığı konuşmada, muhtarların hem devleti hem milleti temsil ettiğini söyledi. Muhtar olarak görev almaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Özdemir, törene katılanlara teşekkür etti. Öte yandan Muhtarlar Günü nedeniyle Seferihisar Kaymakamlığının bir yemek vereceği de bildirildi.

Son Dakika

Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi

Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif

Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi

Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor

TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor