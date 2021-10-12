Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) bünyesinde "Şehir Yazarlarını Arıyor" adlı yeni yazarlar projesini faaliyete geçiren İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen Yılın En Etkili Hareketi Ödülü'ne layık görüldü.
Dramaturg olarak Hatice Yurtduru, eğitim ve yazın alanında tiyatro sanatına kattığı değerler nedeniyle Başarı Emek Ödülü'ne layık görüldü.
Ödül alan sanatçı ve yöneticilere İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Şehir Tiyatroları, 7. Anadolu Uluslararası Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görüldü - Son Dakika