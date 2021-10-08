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Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri'yi andı - Son Dakika

Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri'yi andı

08.10.2021 10:12
Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri'yi andı

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçılarından Ahmet Yaşar Özveri, SDKM'de düzenlenen programla anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun emektar oyuncularından Ahmet Yaşar Özveri, geçtiğimiz ay hayata gözlerini yumdu. Tiyatroya verdiği emekle tanınan ve ömrünün büyük bir kısmı sahne ışıkları altında geçen Ahmet Yaşar Özveri için Kocaeli Şehir Tiyatroları anma programı düzenlendi.

ÖMRÜ SAHNE IŞIKLARI ALTINDA GEÇTİ

SDKM'de gerçekleştirilen anma programına Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Ahmet Yaşar Özveri ile aynı sahneyi paylaşan Şehir Tiyatroları oyuncuları katıldı. Programda Özveri'nin yer aldığı tiyatro oyunlarından kolaj hazırlandı. Sahnede ise Ahmet Yaşar Özveri'nin fotoğrafları yer aldı.

"USTALARIN YANINDAKİ YERİNİ ALACAK"

Anma programında kısa bir konuşma yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Tiyatromuz 25. yılına giriyor. Yaşımız büyüdükçe sorumluluğumuz da büyüyor. Aramızdan eksilenler oluyor, anılarımızdaki yükümüz artıyor. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Ahmet Yaşar Özveri gibi. Bugün onu anmak, onu konuşmak ve onun dinlediği şarkıları dinlemek, anılarımızı paylaşmak için bir araya geldik. Ustalarla Yan Yana diyerek Türk Tiyatrosuna ve Türk Sinemasına gönül vermiş oyuncularımızın fotoğraflarını koltuklarımıza oturtmuştuk. Yakın bir zamanda Yaşar'ımızı da oraya alacağız. Her oyunumuza eşlik edecek, bizimle olacak. Yaşar, usta bir oyuncuydu. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

TİYATROYA GÖNÜL VERDİ

Aydın Sigalı'nın ardından Ahmet Yaşar Özveri'yi tanıyan komşuları, aynı sahneyi paylaşan oyuncu arkadaşları, eğitmenlik yaptığı yıllarda yetiştirdiği genç tiyatrocular onu anlattı. Özveri, Kocaeli Şehir Tiyatrolarında yer aldığı oyunların yanı sıra Kamyon, Hadi Öldürsene Canikom, İsli Sisli Pis Puslu ve Eski Fotograflar adlı oyunların yönetmenliğini de yapmıştı.

Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar, Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri'yi andı - Son Dakika


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