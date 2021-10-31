Şehit askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi???????'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 24 yaşındaki Çiftçi'nin şehadet haberini Boynuyoğunlu Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Elife Çiftçi'ye ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.