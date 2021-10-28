SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın (29) acı haberi, Samsun'daki ailesine ulaştı. Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle telefonda görüştüğü ve "Beni merak etmeyin, zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde görevli Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İlyasköy Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Recep ve anne Gülistan Çalışkan, acı haberle yıkıldı. Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 3 aylık hamile olduğu, Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle telefonda görüştüğü bildirildi. Şehit Çalışkan'ın bu görüşmede "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.