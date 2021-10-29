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Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adına kurulan kütüphane açıldı - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adına kurulan kütüphane açıldı

29.10.2021 14:06
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adına kurulan kütüphane açıldı

Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği kütüphane törenle açıldı.

Hakkari'de şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği kütüphane törenle açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Salih Şen İlkokulunun ikinci katında kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehidin ailesi ve polis camiasına sabır diledi.

Şehit Cevher'in isminin kütüphanede ve kalplerde sonsuza kadar yaşayacağını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şehidimizin adına kütüphane yapılması gerçekten çok anlamlı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesini biz de Hakkari'de, 2 gün önce Yüksekova'da bir şehit ailemizin yaptığı kütüphaneyle başlattık. Bugün yine şehit emniyet müdürünün adını taşıyan kütüphaneyi de hizmete açarak projeye desteğimiz devam ediyor. İnşallah Hakkari'de en kısa zamanda kütüphanesiz okul kalmayacak."

Vali Akbıyık, yaklaşık 4 bin kitap, bilgisayar, satranç takımları, oyun setleri, çeşitli sözlükler ve ansiklopediler ile şehit Cevher'in fotoğraf ve öz geçmişinin de bulunduğu kütüphaneyi gezerek, çocuklarla sohbet etti.

Açılışa, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, kurum amirleri, polisler, okulun yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hasan Cevher, Hakkari, Bağlar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adına kurulan kütüphane açıldı - Son Dakika


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