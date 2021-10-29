ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ADINA KÜTÜPHANE KURDULAR - Son Dakika

HAKKARİ'de hakkında rapor tuttuğu polis memuru tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher (46) adına, sosyal medya üzerinden toplanan kitaplarla kütüphane kuruldu.

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu (28), 13 Temmuz günü, kadın komiser yardımcısı Elif Ş.?yi rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında rapor tutan ve silahının alınmasını isteyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i, polisevinde tabancayla vurarak şehit etti. Arkadaşları, 2 çocuk babası şehit Cevher'in adını yaşatmak için Bağlar Mahallesi'ndeki H. Salih Şen İlkokulu'na kütüphane kurdu. Sosyal medya üzerinden kitap toplanan kütüphaneye Cevher'in ismi verildi.

Kütüphanenin açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salavat Mete Pınar, Adalet ve Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emniyet müdür yardımcıları, toplum destekli polisler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit'in okuduğu dualar eşliğinde Vali Akbıyık ve beraberindekiler tarafından kütüphanenin açılışı yapıldı. Vali Akbıyık, kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, okulsuz kütüphane kalmayacağını ifade etti.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Şentürk ise sosyal medya ve radyo aracılığı ile kütüphaneyi kurduklarını belirtti. Şentürk, "Bu kütüphane çalışmasında şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher adına bir çalışma yaptık. Emniyet müdürümüzün de değerli katkılarıyla kısa bir sürede kütüphanemizin tüm tasarımı hazırlandı. 4 binin üzerinde kitabımız var. Bizde onları kaydedip raflara yerleştirdik. İlk ve ortaokul düzeyinde birçok kitaba hazırız. Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kendisi de burada çalıştığı süre boyunca evladı ile birebir ilgilenip eğitimle içli dışlı biri olduğu için adını yaşatmak istedik. Bu yüzden kütüphanemizde bir Baba Candır teması koyduk. Hem okumanın teşviki hem de eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiğini iyi bilen biri ve polisliği ve insanlığıyla da Hakkari'de örnek olmuş bir şehidimiz olarak adını ölümsüzleştirecek olmamız bizim için en büyük gurur kaynağı tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.