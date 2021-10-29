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Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi - Son Dakika

Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi

29.10.2021 09:02
Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi

Kuzey Irak'ta el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın naaşı askeri uçakla Samsun'a getirildi.

Kuzey Irak'ta el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın naaşı askeri uçakla Samsun'a getirildi.

Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi saat 00.25 sıralarında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan ile aile üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehit Çalışkan'ın cenazesi, uçaktan indirildiği sırada kız kardeşi Sevda Çalışkan ve annesi Şehri Çalışkan gözyaşlarına boğuldu. Askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra şehidin naaşı cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin babası Recep Çalışkan ve 2 aylık hamile olan eşi Dilek Çalışkan sağlık durumları nedeniyle törene katılamadı. Şehidin cenazesi yarın Havza ilçesinde toprağa verilecek.

(Ünsal Karka - Furkan Abrek Ünal-İHA)

Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi
Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi
Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi
Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi
Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi

Piyade Uzman Çavuş, Samsun, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Harun Çalışkan'ın naaşı Samsun'a getirildi - Son Dakika


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