Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz! Yeni imajı da olay

Görüşme masasındaki detay Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı: Biden bir iki kez kaş göz yaptı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ın Hakurk Bölgesi Şahin Dalya üst bölgesi yakınlarında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı. Bekar olan Çiftçi, kaldırıldığı Derecik İlçesi Seyyar Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit piyade sözleşmeli er, askeri helikopter ile gece saatlerinde memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan da şehidin memleketi Andırın İlçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit için düzenlenen törene protokol, şehidin yakınları ve sınırlı sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesinde yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mahalle mezarlığında yapılan tören ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.