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Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

01.11.2021 16:03

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ın Hakurk Bölgesi Şahin Dalya üst bölgesi yakınlarında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı. Bekar olan Çiftçi, kaldırıldığı Derecik İlçesi Seyyar Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit piyade sözleşmeli er, askeri helikopter ile gece saatlerinde memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan da şehidin memleketi Andırın İlçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit için düzenlenen törene protokol, şehidin yakınları ve sınırlı sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesinde yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mahalle mezarlığında yapılan tören ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Çiftçi, Piyade, İslam, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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