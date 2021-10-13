Şehit Piyade Uzman Çavuş Bilgen Bilecik'te anıldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 2 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in annesi Nezaat Bilgen, babası Mustafa Bilgen ve kardeşlerini ziyaretinde, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerinin her zaman yanlarında olacaklarını ve sahip çıkacaklarını vurguladı.

"Acısını vatan sevgisiyle bastırmış ailenin aynı vakur duruşları Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesidir" ifadesini kullanan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Aldulhamit Bilgen'in ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. İkinci seneyi devriyesinde şehidimizi yad etmek amacıyla ailemizi ziyaret ettik. Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimize emanettir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz, vatan için canlarını feda edenlerin emanetine sahip çıkmaktadır. Şehitlerimizin ailelerinin sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri de üzüntümüzdür. Devlet olarak her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz."

Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, 11 Ekim 2019'da Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki üs bölgesine terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olmuştu.