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Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

29.10.2021 16:06
Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi'ndeki meydana götürüldü. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze sırasında şehidin 2 aylık hamile eşi Dilek, annesi Şehri, babası Recep ve kız kardeşi Sevda Çalışkan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekilleri Erhan Usta ve Bedri Yaşar, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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