Şehit polisin ailesi Hakkari'de oğullarının şehit olduğu kontrol noktasını ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari'de 2016'da PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Hamza Irmak'ın ailesi, çocuklarının şehit düştüğü polis noktasını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, şehit Irmak'ın annesi Fatma ve babası Bekir Irmak, kente geldi.

Oğullarının görev yaptığı Depin Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret eden şehidin anne ve babası, başka noktalarda görevli polislerle de bir araya gelerek dua etti, güvenlik güçlerine terörle mücadelede başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar, eşlik ettiği aileyle yakından ilgilendi.