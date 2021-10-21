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Şehit Serkan Tosun Parkı Nevşehir Belediyesi tarafından yenilendi - Son Dakika

Şehit Serkan Tosun Parkı Nevşehir Belediyesi tarafından yenilendi

21.10.2021 10:57
Şehit Serkan Tosun Parkı Nevşehir Belediyesi tarafından yenilendi

İçerisine yeni çocuk oyun grupları ve spor aletleri yerleştirilen parka ayrıca gençler için basketbol sahası yapıldı.

Nevşehir'deki yeşil alan miktarını arttırarak mahallelerde yeni yaşam merkezleri oluşturmak için yıl içerisinde kentin birçok noktasında yeni parkları hizmete açan Nevşehir Belediyesi, mevcut parkların yenilenmesi içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak 2000 Evler Mahallesi 8. Yol'da bulunan Şehit Serkan Tosun Parkı'nda bir süre önce başladıkları yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışma ile birlikte park içerisindeki çocuk oyun grubu yenilenerek zemini çocukların güvenliği için kauçuk zemin ile kaplandı.

Mahalle sakinleri için yeni yürüyüş yollarının yapıldığı ve spor kondisyon aletlerinin yerleştirildiği parkta kent mobilyaları da yenilendi.

Çocuk ve gençler için basketbol sahasının da yapıldığı park yeni haliyle mahalle sakinlerinden tam not aldı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehit Serkan Tosun Parkı Nevşehir Belediyesi tarafından yenilendi - Son Dakika


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