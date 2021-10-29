Son dakika haberleri... ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÇALIŞKAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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IRAK'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan (29), memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı.

Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, dün teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Çalışkan için memleketi Havza ilçesinde tören düzenlendi. Törene babası Recep, annesi Gülistan, 3 aylık hamile eşi Dilek, kardeşi Sevda Çalışkan, yakınları ile Vali Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Gülistan, eşi Dilek ve kardeşi Sevda Çalışkan, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Havza ilçesine bağlı Bekdiğin Mahallesi Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan, toprağa verildi.

Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesi Gülistan Çalışkan ile telefonda görüştüğü, "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.