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Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı - Son Dakika

Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı

28.10.2021 18:59
Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şehre inen yaban domuzunun köpekleri kovaladığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şehre inen yaban domuzunun köpekleri kovaladığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir yaban domuzu ilçenin sokaklarına inerek sokak köpeklerini kovaladı. Bir süre köpekleri kovalayan yaban domuzu daha sonra gözlerden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı - Son Dakika


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