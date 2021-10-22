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Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti - Son Dakika

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

22.10.2021 21:32
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Darıca'da Seksenler dizisi setinde fenalaşan usta oyuncu Kemal Kuruçay, hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal Kuruçay kimdir?

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir Sinema filmi vardır. Mehmet Karagül Trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.[1] Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı.

Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından olan Kuruçay, hocalık yapmaya devam ediyordu.

-İHA-

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Mehmet Karagül, Kemal Kuruçay, Tiyatro, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti - Son Dakika


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