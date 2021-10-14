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Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika

Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

14.10.2021 03:39

Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine görevlendirilen Polis Arama Kurtarma ekibinin bulunduğu midibüs devrildi.

Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

KASTAMONU - Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine görevlendirilen Polis Arama Kurtarma ekibinin bulunduğu midibüs devrildi. Takla adan midibüste bulunan 12 polis memuru yaralandı.

Kaza, İnebolu- Seydiler Karayolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Polis Arama Kurtarma ekibini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Polis Arama Kurtarma biriminde görevli polis memurları S.K, M.B., M.E.C., İ.A., H.B., İ.C., Y.Ç., M.M., H.Y., F.D., E.Y. ve T.T., yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yaralı polislerin eşyalarının bulunduğu ve kazanın da etkisiyle çevreye saçılan eşyalar meslektaşları tarafından toplanarak muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Seydiler ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Denizci, yaralanan polis memurlarının son durumları hakkında yetkililerden bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan kaza ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Ekim 2021 tarihinde saat 15.00 sıralarında yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ilimiz Bozkurt ilçesine gitmekte olan Ankara Takviye Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Arama Kurtarma personellerini taşıyan midibüsün Seydiler ilçesi Ağlı kavşağında yoldan çıkması sonucu 12 PAK personeli yaralanmış olup, yaralı personellerimizin hepsinin bilinci açık olup, tedavileri Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi ve Özel Olukbaşı Anadolu Hastanesinde devam etmektedir. Kazada yaralanan personellerimize acil şifalar diliyoruz."

Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Arama Kurtarma, Midibüs, Polis, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sel bölgesine giden PAK ekibini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
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