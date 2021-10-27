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Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi - Son Dakika

Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi

27.10.2021 12:53

Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi Sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nda keşif geçişi yapıldı Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Valla Kanyonunda keşif geçişi yapan Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği üyeleri, kanyonun yapısında değişiklik...

Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi

Sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nda keşif geçişi yapıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Valla Kanyonunda keşif geçişi yapan Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği üyeleri, kanyonun yapısında değişiklik tespit etti.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD), 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından Küre Dağları Milli Parkında kalan ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırları içinde bulunan Valla Kanyonu'nun tabanında oluşabilecek değişiklikleri gözlemlemek amacı ile çalışma yaptı. Kanyon girişinden itibaren çalışmalarına başlayan 4 kişilik KAD ekibi, 1 geceyi de kanyon içinde kamp yaparak geçirdi. Sabah saatlerinde kanyon içindeki çalışmalarına kaldığı yerden devam eden KAD ekibi, Hamitli köyünde kanyondan çıkış yaparak, Valla Kanyonu geçişini sorunsuz olarak tamamlandı.

Geçiş güzergahlarında değişiklik tespit edildi

Valla Kanyonu'nun sel afeti sonrası geçiş ve iniş noktalarında değişiklikler olduğunu gözlemleyen ekip, bu değişiklikleri Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapılarak oluşturulacak olan "Valla, Malyas, Aydos ve Türkeli Çatak Kanyonları Raporları" ile önümüzdeki günlerde yayınlayacağı öğrenildi.

"Kanyonda haritalama yapacağız"

Çok sayıda Valla Kanyonundan geçiş yapan Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Üyesi İbrahim Arslan, "Hava güzel, geçişimiz güzel geçecek. 4 kişilik bir ekibimiz var, çok zor olmayacak. Arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Kanyonda haritalama yapacağız. Biraz fotolar çekeceğiz, GPS ile noktalar belirleyerek geçiş yapacağız. Bir gece içeride kalarak İnşallah geçişimizi iki günde tamamlayacağız" dedi.

"Kanyonda ne olduğunu görmek istiyoruz"

Kanyona giriş yapan KAD ekibinden Şahin Sarı ise, "11'inci kez Valla Kanyonundan geçiş yapacağım. Hava güzel, su güzel, suyun debisi de güzel. Yaşanan selden sonra kanyonda ne olduğunu görmek istiyoruz. Bir değişiklik olmuş mu? Bizde keşif yapıyor şeklinde geçiş yapacağız. Yeni sifonlar oluşabilir ya da başka oluşumlar olabilir. Bunları gözlemleyerek kanyona giriş yapacağız. Bunları tespit edeceğiz. Telefonun çekip çekmediği yerlerin kontrolünü yapacağız. İki günde kanyonu geçeceğiz" diye konuştu.

Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi
Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi
Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi
Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi

Kastamonu, Bartın, Milli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel felaketi, Valla Kanyonu'nun yapısını değiştirdi - Son Dakika


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