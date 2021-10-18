Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Çekirgeler Tabiat ve Kültür Bilimi Topluluğu ormanda çöp topladı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Çekirgeler Tabiat ve Kültür Bilimi Topluluğu öğrencilerinin, geçtiğimiz hafta sonu Kadınhanı Kestel Ormanı'nda çevre temizliği yaptığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kadınhanı Kestel Ormanı'nda bir araya gelen topluluk üyesi öğrencilerin, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı eşliğinde piknikçilerin arkalarında gelişigüzel bıraktığı çöpleri temizledikleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dekan Semahat Küçükkolbaşı'nın, "Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi olarak programı düzenleyen İsmail Tarhan hocamızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yönetim olarak bu tür etkinlikleri hep destekleyeceğiz. Hem bir sosyal sorumluluk projesi ve hem de bir öğrenci topluluğunun etkinliği olarak çok güzel ve verimli geçtiğine inanıyorum." dediği kaydedildi.

Çevre temizliğinin ardından yaklaşık on kilometrelik bir de doğa yürüyüşü yapan katılımcıların daha sonra topluca kamp alanına geri döndükleri ifade edildi.