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Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak - Son Dakika

Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak

05.10.2021 16:27
Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zafer mahallesindeki dere yatağında 5 metrelik genişletme ve 130 metrelik panel çit montajı gerçekleştirecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile birlikte çalışmanın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ıslahı yapılan Selendi ilçesine bağlı Zafer mahallesindeki dere yatağında 5 metrelik genişletme ve 130 metrelik panel çit montaj çalışması yapacak.Çalışmalar, Karayolları tarafından mevcut dere yatağındaki yol geçiş noktasına yapılan menfez çalışmalarının bitimi ile başlayacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik geçtiğimiz günlerde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve yetkililer ile birlikte dere yatağında incelemelerde bulundu.

Dere yatağı genişleyecek, panel çit ile örülecek

Konu ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Selendi ilçemiz Zafer Mahallesindeki dere yatağında taşkın yaşanmaması adına geçtiğimiz yıllarda ıslah çalışması gerçekleştirmiştik. Şu an Karayolları tarafından dere yatağındaki yol geçiş noktasında menfez çalışması yapılıyor. Bu çalışmaların bitimi ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı ile MASKİ olarak şu an 4 metre genişliğinde olan dere yatağında 5 metrelik daha genişletme çalışması yapacağız. Böylece dere yatağının genişliği 9 metre olacak. Ardından 130 metrelik panel çit montajı gerçekleştireceğiz. Bu işin ihalesi geçtiğimiz hafta yapıldı. Yakın zamanda çalışmalara başlanacak. Selendi ilçemizin bir daha taşkın tehlikesi yaşamaması adına idare olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Ali Yıldırım beye, Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş beye ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç beye teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ali Yıldırım, Selendi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Selendi'de taşkın tehlikesi ortadan kalkacak - Son Dakika


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