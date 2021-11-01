Selendi'nin İçme Suyu Depoları MASKİ'yle Daha Sağlıklı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde başladığı içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Dedeler Mahallesinde de içme suyu deposu baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Cengiz Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Nurullah Yıldız, "Çalışmalardan çok memnunuz. İçme suyu depomuz tertemiz oldu. Eski haliyle kıyaslayınca arada dağlar kadar fark var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cengiz Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.