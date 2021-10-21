Selendi Rahmanlar'da içme suyu deposu tadilatı yapıldı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesinde de içme suyu depolarının tadilatı yapıldı. Depoların içi fayans ile döşendi. Yalıtım sistemi ile kayıp kaçaklara son verildi. Manevra odaları da yenilenen depoların sıvası ve boya işi de yapıldı. Depolar son olarak himaye çiti ile çevrilerek dışarıdan herhangi bir müdahalenin önüne geçildi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

"Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız, "Çalışmadan memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yapılan her hizmet güzel. Allah razı olsun" dedi.