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Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu - Son Dakika

Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu

23.10.2021 10:05
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu

EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesi kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı bulundu.

EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesi kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı bulundu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Selimiye Camii alanının Osmanlı döneminden öncesi de bir kullanımı var. Selimiye Camii alanında Roma dönemine ait mezarlıklar var. Roma döneminde önemli kutsal bir bölge. 1900 yıl öncesi de önemli bir yaşam bölgesi. Yapılan kazı çalışmalarında çok dikkatli olmak lazım, her an her şey çıkabilir" dedi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen aile mezarlığı bulundu. Yan yana gömülü olarak çıkarılan iskelet kemikleri incelenmek üzere Edirne Müzesi'ne götürüldü, mezarın taşları da koruma altına alındı.

'BURADA MEZARLARIN ÇIKMASI RASTLANTI DEĞİL'Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Selimiye Camii alanında Roma dönemine ait mezarların olduğunu söyledi. Bölgenin Roma döneminde defin alanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beksaç, "Selimiye Camii önünde kazılmakta olan alan son yıllarda çok tahribat geçirmiş ve kimliğini kaybetmiş ama 20'nci yüz yılın başlarında buradaki görüntü çok farklı. Burada bir okul var, hanlar ve çok geniş bir yerleşim alanı var. Özelikle 1960 yıllardan sonra düzenlemelerle birlikte çok farklı bir kimliğe bürünmüş bir alan. Selimiye Camii alanının Osmanlı dönemi öncesi de bir kullanımı var. Bölgenin altında bir metropol olduğunu biliyoruz. Özelikle genç Roma döneminden başlayarak, yani Edirne'nin kuruluş sürecinden sonra bu bölgede yoğun bir metropol, yani defin olduğunu, bir mezarlık alanı olduğunu biliyoruz. Burada mezarların çıkması rastlantı değil. Bu bildiğimiz bir olay ve bu metropol çok geniş bir alana yayılmış durumda. Şu anda çok geniş bir alan tahrip edilmiş bir durumda. Burada han kazısı çalışmaları yapan arkadaşlar bazı mezarlara rastlamışlardır" dedi.'ROMA DÖNEMİNE AİT MEZARLIKLAR VAR'Prof. Dr. Beksaç, "Genellikle erken Bizans ve erken Bizans öncesi genç Roma mezarları olması yüksek ki, var. Bu bölge Roma şehri olduğu zaman Edirne metropol alanı. Yani bu bölge Roma döneminin çok ilginç bölgelerinden biri. Selimiye Camii alanında Roma dönemine ait mezarlıklar var. Selimiye Camii meydanında her an Roma dönemine ait değerli bulgular çıkması mümkündür. Bölgede kale yöneticisi olan ve başka bölge yöneticisi olan insanların defnedildiğini tahmin edebiliyorum" diye konuştu.Kazı çalışmalarında dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Beksaç, "Bu bölge 1900 yıl öncesi de önemli bir yaşam bölgesi. Yapılan kazı çalışmalarında çok dikkatli olmak lazım, her an her şey çıkabilir. Edirne'de yapılan kazılarda 1-2 metre altta, bazı bölgelerde yapılan kazılarda ise 30 santimetre aşağıda bile buluntulara rastlamak mümkün" dedi.DAHA ÖNCEKİ KAZILAR

Selimiye Camii'nin aynı bölgesinde 2016 yılında yapılan Yemişkapanı Hanı kurtarma kazısında, Roma dönemine ait olduğu belirtilen insan iskeleti parçaları bulundu. Gün yüzüne çıkarılan kafatası, kol ve bacak kemikleri incelenmek üzere Trakya Üniversitesi'ne götürüldü. O dönem yetkililer, bulunan insan iskeletlerinin M.Ö. 5'inci ve M.Ö. 6'ncı yüzyıl aralarında Geç Roma ile Erken Doğu Roma döneminde yaşayan insanlara ait iskeletler olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.


Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu
Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu

Trakya Üniversitesi, Edebiyat, Edirne, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu - Son Dakika


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