Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında meydanda bulunan Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet heykelleri kaldırıldı.

Meydandaki düzenleme çalışmalarını yürüten firmanın görevlileri, sabah saatlerinde önce şahi toplarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet heykelini, ardından da Mimar Sinan heykelini kaidesinden çıkardı.

Vinç yardımıyla kamyonlara yüklenen heykeller, meydan düzenlenmesinin sona ereceği tarihe kadar muhafaza edilecekleri depoya götürüldü.

Heykellerin söküm işlemi çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başladı

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bahar aylarında hız kazanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesinin, projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

İhaleyi kazanan ve yer teslimi yapılan firma, meydandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Edirne Belediyesi de hazırlanan Yemiş Kapanı Hanı Koruma ve Yeniden İşlevlendirme projelerinin Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasıyla çalışmalara başladı.

Proje kapsamında meydan bariyerlerle yaya girişlerine kapatılırken, bölgedeki dükkanlar da boşaltıldı.

Projenin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor.