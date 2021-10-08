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Son dakika! Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde 'Yemiş Kapanı Hanı Koruma' protokolü onaylandı - Son Dakika

Son dakika! Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde 'Yemiş Kapanı Hanı Koruma' protokolü onaylandı

08.10.2021 12:42
Son dakika! Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde 'Yemiş Kapanı Hanı Koruma' protokolü onaylandı

Son dakika haberler... EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin bahçesindeki kazı çalışması sırasında bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle durdurulan alanda 6 yıl sonra yeniden çalışma başlatıldı.

EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin bahçesindeki kazı çalışması sırasında bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle durdurulan alanda 6 yıl sonra yeniden çalışma başlatıldı. Edirne Belediyesi, proje çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 'Yemiş Kapanı Hanı'nın Koruma ve Konservasyonuna Ait İşbirliği Protokolü'nün Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin 2015 yılında ortak çalışması ile başlatılan 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kazı çalışmaları sırasında bahçesinde bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle 6 yıl önce durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'Yemiş Kapanı Hanı'nın ihya edilmesini, Edirne Belediyesi ise hazırladığı peyzaj projesi ile çalışmalara devam edilmesini istedi. İki kurum arasında anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle sona erdi ve çalışmalar yeniden başlatıldı. 3 ayrı projede devam edecek çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selimiye Camii'ni restore etme kararı alırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevre ve peyzaj düzenlemesi yapacak.

Edirne Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 'Yemiş Kapanı Hanı'nın Koruma ve Konservasyonuna Ait İşbirliği Protokolü' kapsamında belediye tarafından hazırlanan 'Yemiş Kapanı Hanı Koruma ve Yeniden İşlevlendirme Projeleri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "2013 yılında Selimiye Camii önünde bulunan parka ait yeniden hazırlanan avan projenin onay sürecinde Yemiş Kapanı Hanı'nın bulunduğu alanda Müze Müdürlüğü'nce kazı yapılmak suretiyle söz konusu taşınmaza ait kalıntıların ortaya çıkartılması istenilmiştir.Belediyemizin talebi ile masrafları belediye bütçesinden karşılanmak üzere Müze Müdürlüğü'nce 20.09.2013-22.11.2013 tarihleri arasında sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.12.2013 tarih ve 1382 sayılı kararı ile Müze Müdürlüğü tarafından Yemiş Kapanı Hanı'nda yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi sonucunda, Yemiş Kapanı Hanı'na ait kalıntıların tamamen açığa çıkarılması için sondaj kazısının kurtarma kazısına dönüştürülmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Valiliği'nin desteği ile 16.02.2015 tarihinde Müze Müdürlüğü tarafından Yemiş Kapanı Hanı Kurtarma Kazısı'na başlanılmış olup kurtarma kazısı 24 Haziran 2016'da sona ermiştir. Kazı sonucunda ortaya çıkartılan kalıntıların rölövesi belediyemizce hazırlatılarak Koruma Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Aynı zamanda kazı sonuçları ve Koruma Kurulu'nun görüşleri dikkate alınarak Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi revize edilmiş ve değerlendirilmesi için Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir. Koruma Kurulu'nun almış olduğu 08.05.2017 tarih ve 4011 sayılı kararında Yemiş Kapanı Hanı'na ait rölövenin uygun olduğuna, hanla ilgili ivedi olarak koruma ve konservasyon projelerinin hazırlanmasına karar verildiği belirtilmiştir. Koruma Kurulu'nun 08.05.2017 tarih ve 4006 sayılı kararında ise Selimiye Camii çevresine ait düzenlenen kentsel tasarım projesinin uygun olduğuna yine Yemiş Kapanı Hanı'na ait koruma ve konservasyon projesinin hazırlanmasına karar verildiği belirtilmiştir. Yemiş Kapanı Hanı'na ait Koruma ve Konservasyon Projesi'nin hazırlanması kararı Koruma Yüksek Kurulu'nun 09.06.2020 tarih ve 1531 sayılı kararıyla kesinleşmiştir."

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında 'Yemiş Kapanı Hanı'nın Koruma ve Konservasyonuna Ait İşbirliği Protokolü'nün 25.Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı belirtilerek, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulduğu ve kurulun projeyi onayladığı kaydedildi.


Kültür Bakanlığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde 'Yemiş Kapanı Hanı Koruma' protokolü onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde 'Yemiş Kapanı Hanı Koruma' protokolü onaylandı - Son Dakika
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