Selin ardından tutuklanan müteahhidin bir apartmanı daha yıkıldı - Son Dakika

- Selde zarar gören o müteahhidin bir apartmanı daha yıkıldı

Dere yatağında bulunan 10 katlı Rüya Apartmanı böyle yıkıldı

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde yıkılan ve birçok kişinin ölümüne sebebiyet veren Ölçer Apartmanının, müteahhidi olan Mehmet Özkan'ın yaptığı öğrenilen 10 katlı Rüya Apartmanı da iş makinesi ile yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise anbean cep telefonuna kaydedildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde, birçok bina yıkıldı, binaların bir kısmı ise ağır hasar gördü. Çamur ve balçıktan temizlenen Bozkurt'ta, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ev ve iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesi devam ediyor. Dere yatağında bulunan ve tehlike arz eden ilçenin en yüksek binaları arasında yer alan, Ezine Çayı'nın kenarındaki 10 katlı Rüya Apartmanı'nın yıkımı da dün gerçekleştirildi.

Ağustos ayında tahliyesi gerçekleştirilen binanın iş makinesiyle yıkılmasını çevrede vatandaşlar cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde binanın birden gürültüyle yıkılması ve etrafı toz bulutunun kaplaması yer aldı. Ayrıca yıkılan binanın yanında yer alan Ölçer Apartmanı da 11 Ağustos'taki selde yıkıldı.

Öte yandan, hem Rüya Apartmanını hem de Ölçer Apartmanının müteahhidi olan Mehmet Özkan, "taksirle ölüme veya yaralamaya" suçundan İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.