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Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

06.10.2021 15:04
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos'taki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine konulan geçici menfezler ile köprülerin zarar görmesi nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos'taki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine konulan geçici menfezler ile köprülerin zarar görmesi nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi. Üç gündür etkili olan, Kastamonu ile Sinop illerini birbirine bağlayan Çayağzı köprüsünde de taşmaya sebep olan yoğun yağmur yağışların verdiği zararın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üç gündür yer yer devam eden kuvvetli sağanak yağış sonrası dün gece saatlerinde oluşan sel nedeniyle 3 geçici menfez ile bazı köprülerin zarar gördü, heyelanlar nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Ayrıca selde çok sayıda köprü yıkıldı, bazı köprülerde zarar gördü. Bunun üzerine Çatalzeytin ilçesinde yıkılan köprü ve menfezlerin yerine geçici olarak yapılan menfez ve geçici köprüler, yaklaşık bölgede üç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gördü. Dün gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış sonrası bölgede ikinci kez sel meydana geldi. Selde Kızılcakaya Köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran Köyü ile Türkeli Kuşçular Köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Aynı zamanda Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arası, Yunuslar köyü-Menterek Mahallesi arası yollar, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Dursun, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolları da bulunmaması nedeniyle bu köylerin karayolu ile irtibatı kesildi.

Sağanak yağmur çalışmaları yetersiz bıraktı

Çatalzeytin Kaymakamlığına bağlı ekipler, yıkılan köprü ve menfezlerin yeniden onarılması için çalışma başlatırken, bölgede yer yer sağanak yağmur yağışın etkili olması sebebiyle çalışmalar yetersiz kaldı. Ayrıca Kastamonu ile Sinop illerini birbirine bağlayan Çatalzeytin-Türkeli bağlantısını sağlayan Çayağzı köprüde taşma noktasına geldi. Ekipler, köprünün taşmaması ve sele kapılmaması için bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

"İki aydır bölgemizde sel ile imtihan oluyoruz"

Emekli öğretmen Ergun Usta, 4 gün önce Kızılcakaya köyünde bulunan tarihi cami ile su değirmenini incelemek için bölgeye geldiklerini belirterek, "O zaman 11 Ağustos'taki büyük sel felaketinden sonra bu köyü geçici yapılan menfezden geçmiştik. Üç gündür yoğun bir şekilde yağan yağmur sonrasında gördüğünüz üzere menfezler zarar gördü, yol sel sularıyla kapandı. Sel sularının yolu kapatması nedeniyle Kızılcakaya köyüne geçmek mümkün görünmüyor. Biran önce devletimizin buraya el atmasını bekliyoruz. Köyde yaşayanların mağduriyetinin giderilmesi için köprünün yeniden yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kayan toprak yolu kapattı

Çatalzeytin'in Duran köyüne de şu anda ulaşımın sağlanamadığını söyleyen Usta, "O köyü de ulaşım şu anda kapalı. Aynı şekilde oradaki menfezlerde zarar gördü. Sel sularına kapıldı. Sel sularının kaldıramaması sonucu menfez taştı. Bu yüzden köyün yolu kapanmıştır. Paşalı köyünden doğru giderken Çatak bölgesinde de sürekli yağmur yağması nedeniyle gevşeyen toprak yolu göçmüştür. O bakımdan bazı köylerimiz sürekli 20 gündür yağan yağmurun etkisiyle çalışmaları da aksattırmıştır. Şu anda bu köylerimize ulaşım sıkıntılı bir şekilde yapılmaktadır" diye konuştu.

Köylere ulaşımda sağlanamıyor

Almış oldukları haberlere göre üç tane menfez ve köprünün selde yıkıldığını ifade eden Usta, "Toprakçıoğlu köprüsü, Kızılcakaya ve Duran köyü menfez köprüleri yıkıldı. Duran köyü, Kızılcakaya köyü ile buralara bağlı 4-5 tane daha köyler etkileniyor. Şu anda bu köylere ulaşımda sağlanamıyor. Türkeli tarafındaki köylere de geçişler bu köprülerin yıkılmasından dolayı sağlanamıyor" şeklinde konuştu.

"İki aydır sel ile burada imtihan oluyoruz"

66 yaşında olduğunu ve Çatalzeytin'de ikamet ettiğine dikkat çeken Usta, şöyle konuştu: "Çatalzeytin'de bu seneki yıla kadar bu sel felaketini yaşamadık, görmedik. Bu yıl çok büyük bir sel felaketi ile karşılaştık. Köy yollarımızın tamamı sel nedeniyle bozuldu. Mahalle aralarında da ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Çatalzeytin'in bütün köyleri bu sel nedeniyle tahrip olmuştur. Devletimiz buralarda çalışma yürütüyor ama sağanak yağış nedeniyle zaman zaman bu çalışmalar yapılamıyor. Görüldüğü üzere adeta iki aydır sel ile burada imtihan oluyoruz. Sel felaketi ile boğuşuyoruz desek yanlış olmaz." - KASTAMONU

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çatalzeytin, Kastamonu, Türkeli, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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