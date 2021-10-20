Son dakika haberi | ŞEMDİNLİ'DE, SULAMA HAVUZUNA DÜŞEN İKİ YAVRU AYI, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Son dakika haberler... HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2 yavru ayı su içmek için geldikleri sulama havuzuna düştü.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2 yavru ayı su içmek için geldikleri sulama havuzuna düştü. Köylülerin ihbarı ile gelen itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılan yavru ayılar doğaya bırakıldı. Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy Köyü'nün Sersılte Mezrası'nda su içmek için gelen iki yavru ayı dengelerini kaybedip, sulama havuzuna düştü. Köy sakinleri, yavru ayıların havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mezraya gelen itfaiye görevlileri, hava karanlık olduğu için el feneri yardımıyla yavru ayıların düştüğü yeri tespit etti. Yavru ayılar, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla düştükleri havuzdan çıkartılarak, doğaya bırakıldı.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ŞEMDİNLİ'DE, SULAMA HAVUZUNA DÜŞEN İKİ YAVRU AYI, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI - Son Dakika

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