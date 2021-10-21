Şemdinli-Derecik kara yolunda sıcak asfalt çalışması sürüyor - Son Dakika

Hakkari'de Şemdinli- Derecik kara yolunun genişletilmesi ve sıcak asfaltla kaplanması çalışmaları devam ediyor.

Yoldaki keskin virajların, çığ düşen noktaların daha güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların konforlu yolculuk yapması için başlatılan projeye hız verildi.

Havaların soğumasıyla bölgede yoğunlaşan yüklenici firma ekipleri, Tütünlü köyü yakınında yol genişletme ve duvar örme çalışması yaptı.

Ekipler, alt ve üst yapının tamamlandığı bölümleri sıcak asfaltla kapladı.