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Sempozyumda "Edirne'nin geleceği" konuşuldu - Son Dakika

Sempozyumda "Edirne'nin geleceği" konuşuldu

27.10.2021 17:11
Sempozyumda

Trakya Üniversiteler Birliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: "Edirne'nin geleceği" sempozyumu düzenlendi.

Trakya Üniversiteler Birliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: " Edirne'nin geleceği" sempozyumu düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun açılış konuşmasında, TÜ olarak kente katkı sunan en büyük ekonomi olduklarını söyledi.

Kent nüfusunun 4'te biri kadar öğrencinin şehre hareket kazandırdığını ifade eden Tabakoğlu, üniversitenin sadece eğitim değil aynı zamanda sağlık, Ar-Ge, kültürel ve turizm hizmetleriyle de katkı sağladığının altını çizdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de uluslararası kalkınmada üniversitelerin rolünün çok önemli olduğunu belirtti.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise özellikle salgın döneminde kentler için öğrencilerin ne denli önemli olduğunun görüldüğünü belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Şengörür de sempozyumun bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sempozyumda akademisyenler bölgesel kalkınma tespit ve önerilerini sundu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem İşcanoğu, "Trakya Üniversitesi Kampüslerin Barındırdığı Kültürel Mirasta Yerel Kalkınmaya Katkısı ve Öneriler" sunumunda önerilerini sıraladı.

Üniversitenin kent için çok önemli olduğunun altını çizen İşcanoğlu, arkeoloji eğitim parkı kurulması, güncel müzecilik anlayışının kazanılması, kampüslerde kültürel eserlerin tanıtılması, acil restorasyonların biran önce yapılması, kampüs içlerinde kentlilerin oturabileceği kampüslerin yapılması, spor alanları kurulması, kampüslerde doğru bir ağaçlandırma politikasının oluşturulmasını önerdi.

TÜ öğretim Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü ve öğretim elemanı Orkun Akman "Edirne kırmızısının Edirne'ye kent kimliği kazandırılmasındaki rolü" adlı sunumunda Edirne kırmızısı ile ilgili yol haritasındaki yapılanları ve yapılacakları anlattı.

Akman, Edirne kırmızısının sadece bir renk değil, kültürel bir öge olarak somut ve soyut kavramları da temsil ettiğini belirtti.

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Üniversiteler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sempozyumda 'Edirne'nin geleceği' konuşuldu - Son Dakika


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