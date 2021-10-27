Son dakika haberleri! Senarist yeğenini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan dayının cezai sorumluluğu yerinde çıktı - Son Dakika

Güngören'de senarist yeğeni Emre Duran'ı çekiç ve bıçakla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan dayı Yaşar Kapcak'ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirlendi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan ön raporun mahkemeye gönderildiğini belirterek, rapora göre, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunu kaydetti.

Söz verilen maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Raporu incelemek için süre isteyen sanık avukatı da, uzun süredir tutuklu bulunan müvekkilinin sabit ikametgahının olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden istenen asıl raporun beklenmesine hükmetti.

Bu arada, duruşma sonrası salondan çıkan anne Saime Duran, "Benim çocuğumu uykuda öldürdü." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güngören'de maktul Emre Duran'ın ailesi ve dayısı Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadıkları anlatıyor.

İddianamede, 23 Eylül 2020'de maktulün annesinin iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenerek polisi aradığı, olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları belirtilerek, doğal gazın açık olduğu görülen evde maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık Yaşar Kapcak'ın da evde olduğu aktarılıyor.

Otopsi sonucuna göre maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtilen iddianamede, sanık Yaşar Kapcak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.