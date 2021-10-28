Sendikalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Öz Finans-İş, Öz Taşıma İş, Şeker-İş ve Türk Eğitim-Sen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in milletin en büyük zenginliği olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Görevimiz bu mirası koruyarak, yükselterek, gelecek nesillere aktarmaktır. Kurtuluş mücadelesinin taçlandığı Cumhuriyet'imizin 98. yıl dönümünde, aziz milletimizin bayramını kutlayıp, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

"Birlik ve beraberliğin güvencesi oldu"

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da Cumhuriyet'in, destansı bir savaştan zaferle çıkan Türk milletinin ortaya koyduğu büyük fedakarlık ve kahramanlığın sonucu olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük teminatı olduğunu belirten Toruntay, şu ifadeleri kullandı:

"İlan edildiği günden beri, Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma çabasının simgesi olan Cumhuriyet, hem her alanda ilerleyişin kaynağı hem ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur. Bu vesileyle büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları ve bugüne kadar vatan toprağına verilen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

"Bayram her geçen gün daha büyük önem kazanıyor"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhurun, egemenliğin tek sahip olduğunu vurgulayan Gök, mesajına şöyle devam etti:

"Türk'süz Anadolu hesabı yapanlara ve devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla verilmiştir. Vatanımız için bir dönüm noktasını ifade eden bu mana yüklü güzel bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Cumhuriyet'imizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen ve milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz."

"Cumhuriyet milletin en büyük mücevheri"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da cumhuriyetin bir yönetim biçimi olmasının yanı sıra bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin esareti reddeden, kayıtsız şartsız hür ve müstakil yaşamayı seçen bir milletin en büyük mücevheri olduğunu belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Nadide bir miras olan Cumhuriyet'imiz, 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük Atatürk'e ve onun yol arkadaşlarına minnet borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Cumhuriyet'imizin 98. yılını coşkuyla kutluyor, bize bu cennet vatanı armağan eden kahraman ve aziz şehitlerimizi şükran ve dualarla anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Cumhuriyet'in mirasçılarına."