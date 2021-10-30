Senegal'de tarım alanında faaliyet gösteren kadın girişimciler Dakar'da buluştu - Son Dakika

Senegal'in başkenti Dakar'da sadece tarım alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen 3'üncü İnovasyon Fuarı başladı.

Belçika Kalkınma İşbirliği (DGG) tarafından finanse edilen ve "Kadın Girişimciliğini Destekleme Programı-Kadınlar da Var" (PAEF-Jigeen Ni Tamit) ile Senegal Kadın ve Aile Bakanlığınca düzenlenen fuar, başkentteki Souvenir Meydanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Fuara süt, balıkçılık, meyve ve sebze sektörlerinden 70 kadın girişimci katıldı.

Stantlarda kurutulmuş deniz ürünleri, kahve, çay, meyve sebzeden dönüştürülen yenilebilir ve sürülebilir kozmetik ürünleri yer aldı.

Fuar 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.