Senegalli kadınlar, iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü - Son Dakika

Meydanda toplanan ve beyaz giymiş yüzlerce kadın ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü.

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA) ve Siyasete Kadın Katılımı Programı (WPP) tarafından organize edilen yürüyüş, Dakar'daki Nation Meydanı'ndan başladı.

Senegal 'in başkenti Dakar 'da bir araya gelen kadınlar, 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi gösteri düzenledi.

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