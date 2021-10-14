Şentop, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin başlaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve karşılanması
Seğmenlerin gösterisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdimi
Dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılışı yapması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA
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