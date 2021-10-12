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Şenyayla'da 50 güvenlik korucusu törenle görevine başladı - Son Dakika

Şenyayla'da 50 güvenlik korucusu törenle görevine başladı

12.10.2021 15:34
Şenyayla'da 50 güvenlik korucusu törenle görevine başladı

MUŞ'ta, terörle mücadelenin en etkin yürütüldüğü Şenyayla bölgesinde görev alacak 50 güvenlik korucusu, yemin töreninin ardından görevlerine başladı.

MUŞ'ta, terörle mücadelenin en etkin yürütüldüğü Şenyayla bölgesinde görev alacak 50 güvenlik korucusu, yemin töreninin ardından görevlerine başladı.

Şenyayla bölgesinde görev alacak 50 güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güvenlik korucuları silah başında yemin etti. Güvenlik korucularının ailelerinin koronavirüs salgını nedeniyle katılamadığı törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve davetlilerle ile askeri erkan katıldı.

Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilen törende arkadaşları adına güvenlik korucusu Maşallah Gökçek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, "Şanlı bayrağımız ve namusumuz olan silahlarınızın üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemiminiz, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir" dedi.Terörle mücadelenin en etkin yürütüldüğü Şenyayla bölgesinde görev alacak olan güvenlik korucularının emaneti kutsal bileceklerini belirten Vali İlker Gündüzöz ise terlerini bayrak ve millet için üniformalarına akıtacaklarının bilgisinde olduğunu vurguladı. Güvenlik korucularının artık asil jandarma teşkilatının birer üyesi olduklarına dikkat çeken Vali Gündüzöz, "İnşallah ailenizle birlikte, jandarma ailesinin mensubu oldunuz. Çünkü bu işler öyle 8-5 mesaisiyle kavranacak ve izah edilecek işler değildir" şeklinde konuştu.İNŞALLAH TERÖRÜN BELİ KIRILMIŞTIR

Son yıllarda özellikle güvenlik korucularına önemli imkanlar sağlandığını belirten Vali Gündüzöz, "Teçhizatıyla, eğitimiyle artık çok daha kuvvetli olan jandarmamızın çok daha kuvvetli güvenlik korucularıyla emniyet ve asayiş hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz. İnşallah terörün beli kırılmıştır. Artık sınır içerisinde yüzlü rakamlarla ifade edilmektedir. Bunlar bitti bitecektir. Dolaysıyla burada güvenlik korucularımızın da emeği var. Ben bu şanlı üniformayı bu şana uygun şekilde taşımanızı cenabı Allah'tan diliyorum" diye konuştu.


İlker Gündüzöz, İlhan Şen, Jandarma, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şenyayla'da 50 güvenlik korucusu törenle görevine başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenyayla'da 50 güvenlik korucusu törenle görevine başladı - Son Dakika
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