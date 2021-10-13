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SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU - Son Dakika

SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU

13.10.2021 17:02

ANTALYA'da 1987 yılında hizmete giren Serbest Bölge'de, 2021 Eylül ticaret hacmi 107 milyon dolara ulaşarak, 34 yıllık tarihinin eylül ayı rekorunu kırdı.

ANTALYA'da 1987 yılında hizmete giren Serbest Bölge'de, 2021 Eylül ticaret hacmi 107 milyon dolara ulaşarak, 34 yıllık tarihinin eylül ayı rekorunu kırdı. Geçen yıl eylüle göre ise yüzde 56 artış yaşandı. Serbest Bölge'nin Ocak-Eylül 9 aylık toplam ticaret hacmi ise yüzde 18 artışla 724 milyon dolara yükseldi.

Konyaaltı ilçesinde 1987 yılında hizmete giren Antalya Serbest Bölge'de yüzde 50'ye yakını yat sektörü olmak üzere, birçoğu uluslararası ortaklı 100 civarında firma hizmet veriyor. Pandemi sürecinde de üretim ve ihracatını artırmayı sürdüren Serbest Bölge, eylül ayında yeni bir rekora imza attı.

100 MİLYONU GEÇEN TEK AY

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2021 yılı Eylül ayında 107 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, 'Bu miktar Serbest Bölge kurulduğundan bugüne kadarki tüm eylül ayları içerisindeki en yüksek miktar. En son 2014 yılında 92 milyon dolar, eylül ayları içerisindeki en yüksek ticaret hacmi rakamıydı. Ayrıca bu yıl içinde 100 milyon doları aşan tek ay oldu. 2021 Eylül ayı 2014 Eylül'ü geçti. Geçen yıl eylül ayı ticaret hacmi ise 69 milyon dolardı ve bu yıl yüzde 56'lık artış gösterdi" dedi.

9 AYDA 724 MİLYON DOLAR

Serbest Bölge'nin Ocak-Eylül 9 aylık dönemdeki ticaret hacminin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttığını belirten Zeki Gürses, 'Bu yıl 9 aylık toplam ticaret hacmi 724 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemdeki ticaret hacmi 612 milyon dolardı. Bu yılbaşındaki öngörümüz yılsonunda 925 milyon dolardı, ancak bazı gelişmelere bağlı olarak 950 milyon dolarla da yılı kapatacak gibi görünüyor. İstihdamımız 2020 sonunda 5 bin 351 iken, yüzde 4'lük artışla eylül sonu itibarıyla 5 bin 565'e yükseldi. İstihdamımızın yüzde 45'ini kadınlar oluşturuyor" diye konuştu.

İHRACAT BİRİM DEĞERİ 50-150 DOLAR ARASI

Bölgedeki ticaretin yüzde 98'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu söyleyen Gürses, yaratılan katma değer ağırlıklı sanayi ürünleri olduğu için birim değerlerinin de 50 dolar ile 150 dolar arasında değiştiğini vurguladı. Türkiye'de ihracat birim değeri ortalamasının 1.6 dolarlar civarında olduğuna dikkati çeken Gürses, 'Bu anlamda da ciddi bir katma değer yarattığının ifadesi" dedi.

ELEKTRONİK VE MEDİKAL ÜRÜNLER

İhracat kilogram değeri açısından bakıldığında yat sektöründe bu birim değerin minimum 50 dolar olduğunu açıklayan Gürses, 'Elektronik ve medikal sektörlerinde ise 150 dolara kadar yükseliyor. Elektronikte makinelerin çalışmasını sağlayan kullanılan elektronik kartlar, medikalde ise kalp ameliyatları ve diyalizde kullanılan ürünlerden oluşuyor" diye konuştu.

SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU
SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU
SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU
SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU

Antalya, Türkiye, dolar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERBEST BÖLGE'DE EYLÜL REKORU - Son Dakika


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