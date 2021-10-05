Serdivan Belediyesinden "Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz" projesi - Son Dakika

Serdivan Belediyesi, "Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz" projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin ilk hediyesini ailelere ulaştırıyor.

İlçede bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen proje için kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ailelere misafir oluyor.

Ziyaret sırasında hediye edilen paketlerin içinde, bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın aileye ve yeni üyesine hitap eden mektubu yer alıyor.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılın 9 ayında 1110 bebeğin ailesini ziyaret etti.