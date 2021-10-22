SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIYORLAR; 216 SAAT EĞİTİM ALACAKLAR - Son Dakika

Özel gereksinimli bireylerin yaşama dahil edilebilmesi için Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı arasındaki iş birliği kapsamında, 216 saat sürecek 'Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hizmet İçi Eğitim Programı' başladı.

Özel gereksinimli bireylerin yaşama dahil edilebilmesi için iyi yetişmiş ve gerekli bilgilerle donatılmış genç araştırmacı kadrolara ihtiyacın olması, sağlık, eğitim, sosyal ve diğer alanlarda çalışmaların, topluma yönelik farkındalık ve bilgilendirme etkinliklerinin yapılması için Maltepe Üniversitesi ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliği ile "Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi" kuruldu. Bu kapsamda, 'Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hizmet İçi Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Sabancı, Marmara Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yöneticileri ve öğretim elemanları katıldı.

Protokol kapsamında birimin yapacağı araştırmalardan elde edilecek sonuçların ve eğitimlerin Türkiye'nin konuya ilişkin eğitim, sosyal, halk sağlığı ve kültür bağlamlı çalışmalarına katkı sağlayacağı ve gerçekçi sosyal politikalar oluşturulmasında etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

TEORİK BİLGİLER PRATİK BİLGİYE DÖNÜŞTÜ

Üniversite öğrencilerinin pek çoğunun teorik bilgisini pratik bilgiye dönüştürdüğünü ifade eden rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

'Üniversitemiz öğrencilerinden pek çoğu teorik bilgilerini pratik bilgiye dönüştürme noktasında vakfın imkanlarını kullandılar. 2018 yılında bir başka protokole imza attık. Bununla birlikte Serebral Palsi Akademik Araştırmalar Birimi'ni kurduk. Birimin kurulmasıyla birlikte üniversitemizin özel eğitim bölümü öğrencileri uygulamalarını vakfa bağlı okullarda yapmaya başladılar. Tekrar yeni kuşak meslek elemanları üniversitemizde lisans üstü çalışmalara devam etmeye başladılar. Bu iki kurumun araştırmalar, yayınlar, sertifika programları düzenlemesi de ortak çalışmaların kesintisiz bir biçimde devam etmesine imkan sağladı. Eylül ayında başlayan ve 1 yıl sürecek olan hizmet içi eğitim programının her iki kuruma ve ülkemize başarılı olmasını diliyorum.'

2002'DEN BUGÜNE OLUMLU BİR ŞEKİLDE GELDİ

Kurumlar arası iş birliğinin 2002 yılından bu yana süre geldiğini ifade eden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Sabancı, 'Değerli hocamız merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan'ın 2002 yılında büyük bir heyecanla başlattığı bilimsel bazlı iş birliği iki kurum arasında günümüze kadar olumlu bir şekilde süre geldi. 2018 yılında bu iş birliğini daha kalıcı hale getirdik. Serebral Palsi Akademik Araştırmalar Birimini hayata geçirdik. Bu süre zarfından Maltepe Üniversitesi'nin Özel Eğitim Bölümü öğrencileri vakfımızın okullarında staj yapma imkanı buldu. Vakfımız çalışanları da üniversitenin cömert destekleriyle yüksek lisans eğitimlerine devam ediyor. Vakfımızın önde gelen amacı Serebral Palsili çocuklarımıza ve gençlerimize en geniş yelpazede hizmet sunmak ve ülkemize örnek olacak uygulamalar geliştirmektir' ifadelerini kullandı.

HAYALİMİZ SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMDA DİK DURMALARINI SAĞLAMAK

Sabancı, 'Amaçlarımızın mesleki gelişime açık, akademik araştırma kapasitesi yüksek ve yenilikçi ekiplerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu yolda önemli adımlar atacağız. Vakfımızın hizmet birimlerinde çalışan 40'a yakın eğitimci, psikolog ve psikolojik danışmanımızın geleceğine ışık tutmak için bir araya geldik. Eğitimcilere yönelik 1 yıl sürecek mesleki gelişim programı hazırladık. 2022 yılında Serebral Palsi mücadelemizin 50'nci yılını kutlayacağız. Serebral palsili çocuklarımızın yaşama bağımsız katılmaları, mutlulukları, en önemlisi de yaşamda dik durabilmeleri hep hayallerimizi oluşturdu' diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YAPIYORLAR

Uzun bir süre Serebral Palsili çocuklar için çalışmalar yaptığını ifade eden Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan, '2002 yılında Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) arasında imzalanan bir protokol, 2018 yılında yenilendi. Serebral Palsi Akademik Araştırmalar Birimi'nin hazırlamış olduğu bir eğitim programının açılış töreni bugün yapılıyor. Serebral Palsi Akademik Araştırmalar Birimi, üniversitenin himayesinde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile birlikte yürüttüğü birçok çalışmayı içeriyor. Bu çalışmalar, bilimsel araştırmalar, bilimsel toplantılar, öğrenci, akademisyen ve meslek elemanlarının eğitimlerine destek vermek amacıyla yürütülüyor. Üniversitemizin özel eğitim bölümü öğrencilerinden 96'sı TSÇV'ye bağlı Metin Sabancı Okulları'nda öğretmenlik uygulaması yaptılar. Birçok akademisyen aynı merkezde çalışmalarını yaptı' diye konuştu.

EĞİTİMLER 1 YIL SÜRECEK

İş birliği kapsamında öncesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, program hakkında şu bilgileri verdi:

'Yine aynı merkezde çalışan meslek elemanlarını üniversitemiz burs sağlayarak onların lisans üstü eğitimlerine destek verdiler. Bunların yanı sıra hazırladığımız bir program var. Bu da TSÇV'nin hizmet içi eğitimi şeklinde 10 ayrı alanında uzman hocamız 216,5 saat süren ve 1 yıl devam eden eğitim programlarıyla tüm meslek elemanlarının gelişmesinde deneyim kazanmasına destek oluyorlar. Serebral Palsili çocuk ve ailelerine üniversite olarak nasıl destekler verebiliriz, akademisyenlerin sorumluluğu nedir, saha taramaları, konuyla ilgili kitaplar yayınlamak, aile eğitimleri gibi hedeflerimiz var. Özellikle yoksun bölgelerde çeşitli taramalar yapılabilir. Vizyonumuz bütün çalışan birimlere örnek olmak.'

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA