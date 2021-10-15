Serik Kaymakamı Kurdoğlu, kadın çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Serik Kaymakamı Kurdoğlu, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın çiftçilerle buluştu.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın çiftçilerle buluştu. Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu da katıldı. Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, kadınların evin direği olduğunu bildirdi. Çiftçiliğin zor olduğunu vurgulayan Kurdoğlu, "Tüm çiftçi kadınlarımızı kutluyoruz." dedi. İlçe Belediye Başkanı Aputkan ise kadınların hem üretim safhasında hem de evdeki çalışmalara büyük katkılarının bulunduğunu kaydetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çömezoğlu ise kadınların üretimden pazarlamaya çok katkısı olduğunu bildirdi. Konuşmaların ardından Kaymakam Kurdoğlu, kadın çiftçilerle sohbet ederek, kadın çiftçilerin istek ve sorunlarını dinledi. Program, kadın çiftçilere kaliteli üretim belgesinin verilmesiyle sona erdi.

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