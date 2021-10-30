SERİK'TE CUMHURİYET GOLF TURNUVASI - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir golf kulübü tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen golf turnuvasında şampiyon Ahmet Çağıl oldu.

Belek'te düzenlenen ve ışıklandırmalı sistemle akşam oynanan Cumhuriyet Turnuvası'na 55 golfçü katıldı. Turnuvada şampiyonluğu Ahmet Çağıl kazandı. A kategorisinde Anıl Amiklioğlu birinci, Ramazan Üçdan ikinci, Şehmuz Işık ise üçüncü oldu. B kategorisinde ise birinciliği Fesih Tamince ikinciliği Devran Yıldırım, üçüncülüğü Maria Amiklioğlu elde etti.

Deliğe en yakın vuruş ödülünü Ercan Çek aldı. En uzun vuruş ödülünü ise Maria Amiklioğlu kazandı. Turnuva sonunda ödül töreni ve gala düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödüllerini Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, iş insanı Mehmet Aygün ile Eren Yazıcı verdi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan her yıl düzenledikleri Cumhuriyet Golf Turnuvası'na katılımın yoğun olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.