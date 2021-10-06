Üye Girişi
Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu - Son Dakika

Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu

06.10.2021 12:51
Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesindeki halk plajında karavan turizmini tercih edenler için yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki halk plajında karavan turizmini tercih edenler için yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu.

Serik ilçesindeki Boğazkent Halk Plajı, deniz, kum, güneş ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin adresi oldu. Serik Belediyesi de bu alanda karavanların rahatlıkla parkına imkan sağlayan bir düzenleme yaptı.

Böylece bölgedeki karavan turizmi hareketliliği de arttı. Karavanlarını plaja park eden yerli ve yabancı tatilciler, ekimde de güneşin keyfini çıkarıyor.

Tamamlanan çalışmayı inceleyen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bölgedeki tatilcilerle bir araya geldi.

Salgın ile karavan tatilinin yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Aputkan, "Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığı ile bölgemize gelerek güvenli bir ortamda tatillerini yapabiliyorlar. Belediye olarak Boğazkent Plajı'nda güzel çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Aputkan, bölgenin karavan turizmi için çok ideal olduğunu dile getirdi.

Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu
Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu
Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu

Boğazkent, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12:58 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı 12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor 12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor
Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi 11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu 11:57 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın 11:15 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi 11:11 Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar 10:11 Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar

Son Dakika Haberleri
12:57 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi
12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var
12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı
12:26 İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi
12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor
12:11 Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak         
13:02
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var         
12:32
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin         
09:38
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 13:17:26. #1.12#
SON DAKİKA: Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement